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Юные инспекторы дорожного движения Нижнего Тагила соревновались в профессиональном мастерстве (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные инспекторы дорожного движения Нижнего Тагила соревновались в профессиональном мастерстве (ФОТО)

1 марта 2012, 17:50Общество
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