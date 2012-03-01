Юные инспекторы дорожного движения Нижнего Тагила соревновались в профессиональном мастерстве (ФОТО)

Среди участников младшей возрастной группы были и старшие ЮИДовцы, неоднократные участники различных конкурсов и соревнований по безопасности дорожного движенияребята, и те ребята, кто пришел на конкурс впервые. Присутствовали на конкурсе и педагоги, которые из года в год готовят юных инспекторов дорожного движения к различным состязаниям. По словам инспекторов отделения пропаганды ГИБДД, они стали их большими друзьями и единомышленниками в деле воспитания законопослушных участников дорожного движения.

Организаторы конкурса подготовили для участников различные этапы, проходя которые, ребята могли продемонстрировать знания Правил дорожногодвижения для пешеходов и велосипедистов, а старшеклассники – и для водителей. Успех на этапе «Опасный перекресток» во многом зависел от умения детей ориентироваться в дорожной обстановке и от навыков поведения на перекрестке. На этапе «Регулировщик» дети выполняли требования сигналов регулировщика, выступая то в роли пешеходов, то в роли водителей. Кроме умения понимать язык жестов ребята показали на одном из этапов и знания языка дорожных знаков. Хорошо выступить в творческом конкурсе «Когда поют светофоры» помогали молодой задор и чувство коллективизма.

Как рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, первые места в обеих возрастных группах заняли команды Ленинского района: шестиклассники школы № 32 и восьмиклассники школы № 10. Примечательно, что в районном смотре мастерства и та, и другая команды были лишь вторыми. Но ребята не теряли время зря, при подготовке к городскому конкурсу учли слабые места и поработали над недостатками.

На втором месте начинающие ЮИДовцы из школы № 40 и опытные участники из гимназии № 18. Наконец, третье место – у отрядов ЮИД школ № 87 и 144. Эти команды подтвердили свои позиции, достигнутые на районных смотрах.

Лучшие отряды ЮИД в очередной раз вывели формулу безопасности, составляющими которой являются хорошие знания Правил дорожного движения, навыки безопасного поведения и традиции дружбы и взаимного уважения.

Фото предоставлено отделением пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».