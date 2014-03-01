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26 миллионов рублей на освещение: Евраз позаботился о Качканарском ГОКе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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26 миллионов рублей на освещение: Евраз позаботился о Качканарском ГОКе

1 марта 2014, 10:20ОбществоCorey
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