26 миллионов рублей на освещение: Евраз позаботился о Качканарском ГОКе

Добыча руды в карьерах Евраз КГОКа ведется в круглосуточном режиме. Важным фактором безопасности при работе в темное время суток является наличие эффективного освещения. В настоящее время во всех карьерах Евраз КГОКа (Главном, Северном и Западном) установлены более 40 металлических опор освещения, 38 трансформаторных подстанций, смонтировано около 170 энергоэффективных светильников.

В ходе реализации проекта был выполнен светотехнический расчет эффективности освещения территории всех карьеров Евраз КГОКа. Специалисты определили места установки опор и светильников для достижения лучшей освещенности. Новое световое оборудование позволило сократить расходы электроэнергии в пять раз. По проекту срок их службы составит не менее 10 лет. Система освещения работает в автоматическом режиме: включение и выключение производится в зависимости от времени суток и освещенности.

Модернизация системы освещения карьеров Евраз КГОКа входит в программу по улучшению условий труда горняков. Эти мероприятия включены в Коллективный договор, приняты трудовым коллективом и выполнены в полном объеме.

Электромонтажные работы должны выполняться профессионально и быстро. Оперативная система снабжения и координации действий сотрудников позволяет в кратчайшие сроки приступить к выполнению электромонтажных работ и своевременно их завершить. Также, среди «оперативных» работ можно выделить сантехнические работы. Прорыв трубы в течение долгого времени может привести к серьезным проблемам.