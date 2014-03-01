В Молодежном театре Нижнего Тагила готовят пьесу о Демидовых

В 2008 году выпускница Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского Ксения Шумакова переехала в Нижний Тагил. Когда впервые побывала на берегах Чусовой, её поразил размах, мощь, закал этой природы. Не верилось, что все эти запруды сделаны руками людей. Чуть позже, уже работая в Молодёжном театре в качестве заведующей музыкальной частью, Ксения прочитала книгу краеведа и публициста Шакинко — эмоционально окрашенную, написанную живым, ярким языком. Тогда-то и проснулся литературный интерес к историческому материалу.

— Ксения, театральная постановка строится основе исторического материала?

— Не совсем так. Да, мы берём какие-то исторические факты, реальных персонажей, отталкиваемся от конфликта Демидовых и Татищева. Но фабула родилась не из исторических документов, а здесь, в театре.

По сути, это размышления наших героев о далёком прошлом, их взгляде на те события. И хотя история и не терпит сослагательного наклонения, в спектакле мы иногда задаём себе вопрос: а что было бы, если...?

— То есть театр не отбирает хлеб у музея?

— Сценическое пространство у нас действительно напоминает музейное. По задумке, зритель, который зайдёт в зал, должен почувствовать, будто попал на экскурсию. У нас даже такой персонаж есть — молодой экскурсовод, с рассказа которого и начинается спектакль. А потом появляется Кирша Данилов, скоморох, этакая квинт-эссенция полёта, собирательный образ русской бунтующей интеллигенции. С его появлением портреты Демидовых и Татищева оживают: мы видим не просто персонажей, а личностей со своими целями и амбициями...

— Как актёры добиваются сходства с историческими героями?

— В этом году у нас подобралась прямо-таки судьбоносная труппа. Ведь чтобы сыграть таких личностей, как Демидов, Татищев, нужна фактура и определённый психотип. Интересно, что актёр, который репетирует Татищева — уроженец Екатеринбурга, они и внешне похожи, и чертами характера... Конечно, на одной фантазии ничего не построишь — карикатура получится. Поэтому в самом начале работы над постановкой я пошла в Нижнетагильский краеведческий музей. Год ушёл только на подборку материала, причём я старалась читать не сухие документы и и исторические справки, а личные переписки. В какой-то момент я просто заставила себя остановиться, потому что, кажется, продолжай всё это изучать — и превратишься в музейного работника. Зато сценарий сложился за месяц...

— На какого зрителя рассчитан этот синтез театра и музея?

— В первую очередь на молодого, конечно. Я не пропагандирую локальный патриотизм, но меня настораживает, что молодёжь относится к Тагилу как к городу-заводу, из которого все нормальные люди уезжают. Разве можно стыдиться города, в котором живёшь? Конечно, СМИ предлагают нам другой образ жизни — красивый, гламурный. Но если посмотреть на жизнь глубже, то понимаешь, что творчество — это всё, что создано руками человека из ничего. Мы ведь говорим не только об истории, а затрагиваем мистические, метафизические, философские темы. И диалог со зрителем должен быть не назидательным, а психологическим. Мы очень ждём эмоционального отклика.

Одно дело, когда школьник узнаёт, допустим, сколько заводов построил Демидов. Эта цифра ничего для него не значит. А когда сам Демидов — пускай даже со сцены — говорит, какими трудами, потом и кровью это было сделано — обретает голос сама история.