Активная молодежь встретилась в Нижнем Тагиле на региональном форуме

Представители молодежи региона встретились за круглыми столами на базе Нижнетагильского филиала РГППУ.

Главной целью форума стало обсуждение вопросов, связанных с тем, как и в каких сферах неравнодушные юноши и девушки могут реализовать себя; каким образом можно поддерживать их инициативы. Также были определены инновационные формы взаимодействия молодежи с институтами гражданского общества.

Докладчиками на форуме выступили специалисты «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ленинского района». Заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних Юлия Буткус рассказала, как молодежь может помочь в решении семейных проблем. 5 лет центр сотрудничает с волонтёрами города - вместе организуют социальные акции и проекты.

И если раньше добровольческая помощь носила скорее спонтанный характер, то сейчас для небезразличной молодежи выделены конкретные направления деятельности в решении социальных проблем семьи и детей.

А на мастер-классах участники форума смогли принять участие в тренингах и постараться найти новые способы взаимодействия между собой и с госорганами.