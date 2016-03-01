Акция "Королева красоты"

1. Акция проходит в период с «06» по «08» марта 2016 г.

2. В Акции могут принять участие только женщины.

3. Для того чтобы стать участницей Акции и принять участие в розыгрыше подарков необходимо: в период с 06 по 08 марта 2016 г. посетить солярий (в гостинице), оплатить 10 минут, указать на чеке ФИО, номер телефона и опустить чек в специальный ящик, расположенный на ресепшн у администратора, или посетить бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса на ГК «Гора Белая», оплатить разовое посещение, указать на чеке ФИО, номер телефона и опустить чек в специальный ящик, расположенный в чаше бассейна.

4. Призовой фонд Акции: * сертификат на посещение солярия * комплексный абонемент на посещение ФОКа

5. Две победительницы розыгрыша будут определены 08 марта в 20:30 путем случайного изъятия из специальных ящиков двух чеков. Видеоотчет будет опубликован в официальной группе ВК (http://vk.com/gorabelaya).

6. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям ГАУ СО «ГК «Гора Белая».

7. Принимая участие в Акции, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими условиями участия.