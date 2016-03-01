Дари выгодные подарки!
1 марта 2016, 15:25ОбществоМихаил
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Дари выгодные подарки! Магазин здоровья "КАЗАНОВА" поздравляет женщин, девушек с наступающим первым весенним праздником - 8 марта! Желаем Вам всегда оставаться олицетворением весны, пробуждения,...
Дари выгодные подарки!
Магазин здоровья "КАЗАНОВА" поздравляет женщин, девушек с наступающим первым весенним праздником - 8 марта! Желаем Вам всегда оставаться олицетворением весны, пробуждения, молодости и красоты!
В честь этого замечательного праздника при покупке трех сертификатов одного номинала - четвертый Вы получаете в подарок! Предложение действует до 5 марта 2016 года!
Дополнительная информация по адресам и телефонам:
пр. Мира, 16 (3435)25-28-49
пр. Дзержинского, 43 (3435)33-40-18
ул. Пархоменко, 127 (3435)43-43-57
ул. Фрунзе, 30 (3435)92-25-00
и в группе ВК: http://vk.com/kazanovatagil
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