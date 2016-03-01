Дари выгодные подарки!

Магазин здоровья "КАЗАНОВА" поздравляет женщин, девушек с наступающим первым весенним праздником - 8 марта! Желаем Вам всегда оставаться олицетворением весны, пробуждения, молодости и красоты!



В честь этого замечательного праздника при покупке трех сертификатов одного номинала - четвертый Вы получаете в подарок! Предложение действует до 5 марта 2016 года!