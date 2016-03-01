Интернет-магазин LOGO о скидках к 8 марта!

Фены, плойки, смартфоны, ноутбуки, мультиварки, посудомоечные машины и другая бытовая техника и электроника – практичные и приятные подарки, которые порадуют прекрасных дам, подарят им заряд положительных эмоций. Мужчины, сделавшие такой подарок, получат дополнительные «плюсики» в свою копилку достоинств. Специально для тех, кто планирует приобрести в качестве подарка на 8 марта новый гаджет или предмет бытовой техники, в интернет-магазине LOGO.ru проходит акция. С 1 по 8 марта товары, помеченные значком «Скидка», можно будет приобрести с выгодой до 20%.