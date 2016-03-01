Интернет-магазин LOGO о скидках к 8 марта!
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Фены, плойки, смартфоны, ноутбуки, мультиварки, посудомоечные машины и другая бытовая техника и электроника – практичные и приятные подарки, которые порадуют прекрасных дам, подарят им заряд положительных эмоций. Мужчины, сделавшие такой подарок, получат дополнительные «плюсики» в свою копилку достоинств. Специально для тех, кто планирует приобрести в качестве подарка на 8 марта новый гаджет или предмет бытовой техники, в интернет-магазине LOGO.ru проходит акция. С 1 по 8 марта товары, помеченные значком «Скидка», можно будет приобрести с выгодой до 20%.
Интернет-магазин LOGO.ru уже 5 лет работает на рынке бытовой техники и электроники. На сегодняшний день на сайте представлено более 30 000 товаров. Понятный каталог товаров, удобные способы оплаты, наличие кредитных программ, быстрая доставка и качественный сервис делают покупки в LOGO.ru приятными и не затруднительными.
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ООО «Интернет-магазин ЛОГО.РУ»
ОГРН 1036603131729, ИНН 6659052033
адрес: 624090, г. Верхняя Пышма, Свердловская область, ул. Огнеупорщиков, 19
Адреса пунктов выдачи заказов:
ул. Фрунзе, д.13 магазин "НОРД"
ул. Металлургов, д.20 магазин "НОРД"
пр.Ленина, д. 73 магазин "НОРД"