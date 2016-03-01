«МегаФон» перевел «УГМК-Телеком» на облачные сервисы

Сотрудничество «МегаФона» и оператора «УГМК-Телеком» началось в 2012 году. Тогда сотовая компания предоставила для сотрудников клиента надежную связь и услугу «Мобильное информирование». В рамках нового этапа сотрудничества «УГМК-Телеком» арендовал виртуальные сервера «МегаФон». Общий объем размещаемой информации составил 3 000 ГБ.

Напомним, услуга «Аренда виртуального сервера» позволяет значительно сэкономить на обслуживании ИТ-инфраструктуры — клиенту не нужно покупать дополнительное собственное оборудование. Гораздо выгоднее вариант аренды необходимого объема ресурсов у оператора.

Аренда виртуальных серверов позволила нам разместить программу 1С для работы сотрудников в системе бухгалтерского и управленческого учета. Важнейшим критерием для нас также было резервирование данных и отказоустойчивость работы сервера. Услуги «МегаФона» полностью соответствуют этим требованиям отметил генеральный директор ООО «УГМК-Телеком» Владимир Ланских.

Мы предлагаем нашим партнерам не просто связь, а комплекс услуг, интегрированный в бизнес-процессы. Для клиента важно сконцентрироваться на своем бизнесе, а поддержку ИТ-инфраструктуры обеспечит «МегаФон». Наш виртуальный сервер – это полноценная альтернатива обычному физическому серверу с меньшими затратами и в кратчайшие сроки. Клиент может быть абсолютно спокоен относительно конфиденциальности и защиты информации, хранящейся в облаке отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.