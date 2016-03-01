На УВЗ после ремонта открылась столовая (ФОТО)
1 марта 2016, 16:50ОбществоТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Рабочие цеха мелких узлов №2 Уралвагонзавода уже оценили обновленную столовую и даже оставили первые положительные отзывы в книге отзывов и предложений.
Сюжеты: Нижний Тагил
Капитальный ремонт столовой коснулся, в первую очередь, производственных цехов. Также отремонтирован зал для приема пищи, заменена сантехника и электрические приборы.
На кухне теперь появилось 10 единиц современного оборудования: овощепротирочная машина, печи и плиты. Новое оснащение позволяет сохранять при готовке все полезные вещества.
Преобразились зона раздачи и обеденная зона. Сейчас поесть в просторной, светлой столовой могут одновременно 80 человек. Первые посетители уже провели в обновленной столовой свои обеденные перерывы и написали положительные отзывы.
Ремонт закончился внутри столовой, а весной планируется отремонтировать буфет и обновить фасад здания.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей