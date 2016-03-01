Полиция Нижнего Тагила продолжает борьбу с нелегальным оружием (ФОТО)

В ходе этой операции полицейские проверяют места жительства владельцев оружия, контролируют соблюдение правил хранение и транспортировки оружия.

В этот раз полицейскими снова были выявлены нарушения.

34-летний житель Черноисточинска хранил у себя дома обрез охотничьего ружья 16-го калибра. У мужчины не было разрешения на оружие. Полицейские выясняют, у кого и для каких целей оно было приобретено. Возбуждено уголовное дело.

Пистолет кустарного производства был обнаружен полицейскими в квартире 65-летнего жителя села Петрокаменское. Пистолет нашёл на свалке 40-летний сын пенсионера, но не отнёс его в полицию после обнаружения. Теперь мужчина будет привлечён к уголовной ответственности.

TagilCity.ru напоминает о том, что за незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия можно оказаться за решёткой на срок до трёх лет, в то время как граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от ответственности.

Пресс-служба УВД Нижнего Тагила сообщила, что удалось установить владельца полутора килограммов тротила, обнаруженных в заброшенном доме на Руднике. Им оказался 30-летний тагильчанин, ныне отбывающих наказание в местах лишения свободы за торговлю наркотиками. Вероятно, теперь его срок заключения увеличится из-за привлечения его к ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ.

Полиция сообщает о том, что за прошедший 2015 год жители Нижнего Тагила и пригорода сдали 8 единиц огнестрельного оружия, почти 1000 боеприпасов и полтора килограмма взрывчатых веществ. Граждане, сдавшие оружие, были вознаграждены суммарно на 33 тысячи рублей.

Внемлят ли тагильчане призыву, понесут ли своё оружие в отделения полиции или при каждом стуке в дверь продолжат проверять надёжность своих тайников, об этом портал TagilCity.ru расскажет позднее.

ФОТО: пресс-группа УВД Нижнего Тагила