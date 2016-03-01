"Скидка на дизельное топливо до 3 рублей за литр"

Уважаемые клиенты! С 1 по 31 марта стартует акция "Скидка на дизель"!

Всем клиентам предоставляется скидка до 3 рублей за каждый литр дизельного топлива. Участником акции может стать любой желающий, приобретающий дизельное топливо за наличный расчет или по банковской карте. Клубная карта при этом не действует.

Акция проводится на АЗС по адресу пос. Горноуральск, 160-й км. трассы Екатеринбург-Серов и АЗС по адресу г. Н. Тагил, трасса Екатеринбург – Серов (недалеко от «Соснового бора»).

от 40 до 59 литров - скидка 1,5 рубля за каждый литр;

от 60 до 79 литров - скидка 2 рубля;

от 80 до 89 литров - скидка 2,5 рубля;