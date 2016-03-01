Сокращения в Свердловской области добрались до банковской сферы и сферы продаж
В списках на сокращение в Центре занятости числится 2160 жителей Свердловской области.
ТАСС, ссылаясь на слова директора Екатеринбургского центра занятости Оксаны Саматовой, отмечает, что из этого числа только 884 работникам нужно будет искать работу. Остальные уже сейчас находятся в процессе перехода к новому работодателю.
В целом Елена Сарматова не ожидает серьёзных сокращений. По её мнению, нынешняя ситуация менее тяжёлая, чем та, что имела место в 2008 году, когда предприятия из-за кризиса начали массовое высвобождение работников. Как эксперт, Елена Сарматова считает, что фирмы учли ошибки прошлого кризиса.
Редакция TagilCity.ru отмечает, что, по всей видимости, фирмы, работающие в разных сферах, вынесли из прошлого кризиса разные уроки и учли ошибки по-своему.
Ведь, как рассказала эксперт журналистам URA.RU, работники розничной торговли и банковской сферы по-прежнему уязвимы. В основном из-за сокращений предприятиями непрофильных активов.
Сейчас в Свердловской области официально зарегистрировано более 35 000 безработных. Таким образом, уровень безработицы в области составляет 1,6%, хотя во время прошлого кризиса был на уровне 6%.
Несмотря на то что Елена Сарматова отдельно отметила то, что: «Огромных сокращений с производств нет», судьба многих работников УВЗ в Нижнем Тагиле всё ещё остаётся неопределённой из-за планов руководства завода по оптимизации численности персонала.
Туманно и будущее шахтёров в городе Качканар. По меньшей мере 500 работников «Качканарского ГОКа» находятся под угрозой увольнения. В эти выходные в Качканаре прошёл митинг против сокращений. По разным данным, в нём приняло участие от 1000 до 2000 неравнодушных.
Всем увольняемым, а также находящимся под угрозой увольнения, волей-неволей приходится задумываться о поиске новой работы. Кто-то будет работать по образованию, кто-то нет, но сейчас на рынке труда Свердловской области установились определённые тренды, знание которых может облегчить поиск желаемой работы.
Самыми популярными среди жителей Свердловской области, согласно исследованию HeadHunter.ru, являются области:
«Государственная служба», «Высший менеджмент» и «Продажи». Мужчины также заинтересованы в работе в сферах «Производство» и «Строительство», а женщин интересуют вакансии в областях: «Бухгалтерия», «Административный персонал», «Маркетинг», «Управление персоналом». В этих областях конкурс на одну вакансию особенно высок.
В то же время есть в Свердловской области и Екатеринбурге и те вакансии, которые не пользуются спросом среди тех, кто ищет работу. Меньше всего откликов приходит на вакансии в областях: «Страхование» (0,7 резюме на предложение), «Медицина, фармацевтика» (1,2), «Наука, образование» (1,4).
А это серьёзный повод задуматься над своими карьерными перспективами. Если из вас не получился банковский клерк или успешный менеджер по продажам, но где-то дома у вас лежит диплом о педагогическом или медицинском образовании, возможно, сейчас самое время сменить сферу деятельности.
Не бойтесь пробовать и начинать что-то новое, а TagilCity.ru поможет найти работу мечты.
© Эрик Х., TagilCity.ru