Сокращения в Свердловской области добрались до банковской сферы и сферы продаж

ТАСС, ссылаясь на слова директора Екатеринбургского центра занятости Оксаны Саматовой, отмечает, что из этого числа только 884 работникам нужно будет искать работу. Остальные уже сейчас находятся в процессе перехода к новому работодателю.

В целом Елена Сарматова не ожидает серьёзных сокращений. По её мнению, нынешняя ситуация менее тяжёлая, чем та, что имела место в 2008 году, когда предприятия из-за кризиса начали массовое высвобождение работников. Как эксперт, Елена Сарматова считает, что фирмы учли ошибки прошлого кризиса.

Редакция TagilCity.ru отмечает, что, по всей видимости, фирмы, работающие в разных сферах, вынесли из прошлого кризиса разные уроки и учли ошибки по-своему.

Ведь, как рассказала эксперт журналистам URA.RU, работники розничной торговли и банковской сферы по-прежнему уязвимы. В основном из-за сокращений предприятиями непрофильных активов.

Сейчас в Свердловской области официально зарегистрировано более 35 000 безработных. Таким образом, уровень безработицы в области составляет 1,6%, хотя во время прошлого кризиса был на уровне 6%.

Несмотря на то что Елена Сарматова отдельно отметила то, что: «Огромных сокращений с производств нет», судьба многих работников УВЗ в Нижнем Тагиле всё ещё остаётся неопределённой из-за планов руководства завода по оптимизации численности персонала.

Туманно и будущее шахтёров в городе Качканар. По меньшей мере 500 работников «Качканарского ГОКа» находятся под угрозой увольнения. В эти выходные в Качканаре прошёл митинг против сокращений. По разным данным, в нём приняло участие от 1000 до 2000 неравнодушных.

Всем увольняемым, а также находящимся под угрозой увольнения, волей-неволей приходится задумываться о поиске новой работы. Кто-то будет работать по образованию, кто-то нет, но сейчас на рынке труда Свердловской области установились определённые тренды, знание которых может облегчить поиск желаемой работы.

Самыми популярными среди жителей Свердловской области, согласно исследованию HeadHunter.ru, являются области:

«Государственная служба», «Высший менеджмент» и «Продажи». Мужчины также заинтересованы в работе в сферах «Производство» и «Строительство», а женщин интересуют вакансии в областях: «Бухгалтерия», «Административный персонал», «Маркетинг», «Управление персоналом». В этих областях конкурс на одну вакансию особенно высок.

В то же время есть в Свердловской области и Екатеринбурге и те вакансии, которые не пользуются спросом среди тех, кто ищет работу. Меньше всего откликов приходит на вакансии в областях: «Страхование» (0,7 резюме на предложение), «Медицина, фармацевтика» (1,2), «Наука, образование» (1,4).

А это серьёзный повод задуматься над своими карьерными перспективами. Если из вас не получился банковский клерк или успешный менеджер по продажам, но где-то дома у вас лежит диплом о педагогическом или медицинском образовании, возможно, сейчас самое время сменить сферу деятельности.

Не бойтесь пробовать и начинать что-то новое, а TagilCity.ru поможет найти работу мечты.