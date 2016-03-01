В Нижнем Тагиле калитка стала причиной конфликта между детским садом и жителями близлежащего дома (ФОТО)

Сегодня днем жители домов на улице Аганичева могли наблюдать во дворе, рядом с детским садом, делегацию, состоящую из представителей городской Администрации и сотрудников правоохранительных органов.

Судя по жестам, шла оживленная дискуссия, был Сергей Носов рассказала редакции TagilCity.ru очевидец Евгения.

Директор нижнетагильского детского сада, Надежда Давыдова, рассказала, что такого внимания детский сад удостоился из-за переноса калитки в ограждении, расположенном вокруг детского сада:

Житель дома и две его соседки вновь пожаловались на то, что мы перенесли безопасный выход — калитку — в другое место. Мы перенесли его подальше от прежнего места, которое никак не было оговорено проектом. Выход находился в районе детской площадки и, отчасти, мусорки.

Летом несколько жильцов дома уже писали жалобы на это обстоятельство, но никаких нарушений действующего законодательства выявлено не было. Но, тем не менее, они решили попробовать ещё раз.

Каким-то образом жители пытались привязать перенос калитки к нахождению неподалёку торговой точки, торгующей пивом. Но наш перенос калитки не имеет к ней никакого отношения. В конечном итоге Глава Нижнего Тагила высказал свою точку зрения по этому поводу. По его мнению, нарушения в наших действиях нет, мы перенесли калитку в своем ограждении (относящегося к собственности детского сада), никакого отношения к магазину она не имеет.

В этом деле есть интересный нюанс, который может объяснить, чем так не угодила калитка местным жителям.

Рядом с местом, где расположена наша новая калитка, муж заявителя сделал отсыпку щебнем и устроил там несанкционированную автопарковку. Почему-то наша калитка ему, видимо, помешала.

Перенос калитки осуществлен исключительно в целях безопасности участников образовательного процесса: детей, родителей и педагогов. Он никак не ущемляет интересы жителей данного микрорайона, -- считает Надежда Давыдова.

Стоит добавить, что калитка была открыта по просьбе родителей, потому что в связи с закрытием моста на Фрунзе увеличилась интенсивность движения по улице Аганичева. Не всем родителям стало удобно приводить детей в садик через главный вход.