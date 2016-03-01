В Нижнем Тагиле прошел ежегодный региональный фестиваль солдатской песни «Афганский ветер» (ФОТО)

В этом году фестиваль отметил 22-летие. За эти годы здесь прозвучала не одна сотня патриотических солдатских песен. Для некоторых участников выступления в рамках фестиваля уже стало настоящей традицией. Но, по словам организаторов, постоянно приходят новые талантливые исполнители. Особенно приятно, что в основном это - молодежь.

В этом году фестиваль был посвящен 85-й годовщине образования ВДВ России. На отборочных этапах выступили более 150 вокалистов и коллективов со всего региона. В финал конкурса вышли 58 человек.

Важно отметить, что "Афганский ветер" - это не просто фестиваль песен. Значительная составляющая - это патриотическое воспитание. Например, до начала гала-концерта участники и гости знакомились с выставкой военной техники у Дворца молодежи, экспозицией военно-исторического музея ВДВ "Крылатая гвардия". Самые любопытные смогли попробовать свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова. И, безусловно, душевное общение с участниками боевых действий.

А одной из главных "фишек" фестиваля уже много лет является полевая кухня, где все желающие могут отведать настоящую солдатскую кашу.

Артисты выступали в 7 номинациях. И, судя по победителям, тагильчанам на фестивале не было равных - исполнители нашего города стали лучшими в 5 номинациях. Может быть, это связано с тем, что "Афганский ветер" за годы существования стал хорошей творческой площадкой как для опытных артистов, так и для юных дарований.