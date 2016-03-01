Жители Новоасбеста будут требовать восстановить пункт скорой помощи в поселке

Жители поселков Новоасбест, Вилюй и Ряжик надеются на то, что нас услышат и примут все необходимые меры по улучшению здравоохранения и возвращению Скорой помощи (неотложки) в нашем поселке, чтобы иметь возможность обращаться за медицинской помощью, когда это угрожает жизни и здоровью населения. Ведь очень часто, при возникновении обострения болезни, счет идет на минуты, а не на часы, как сейчас говорит местный житель Николай.

Напомним, 11 февраля в Новоасбесте от сердечного приступа умер 43-летний мужчина. Ему стало плохо рано утром, когда в больнице ещё не было врачей. Из Нижнего Тагила или других поселков скорая помощь приехать не успела.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Жолобова, а также главный врач Скорой помощи Нижнего Тагила и главный врач районной поликлиники.

Глава поселка Новоасбест, Людмила Шкляева, считает, что информационная встреча будет посвящена преимущественно другим вопросам.

Во время этой встречи я расскажу жителям о том, какую работу провела за 2015 год. То же самое сделает наш участковый. У жителей всегда бывают вопросы к руководству района, поэтому на этих встречах присутствуют Глава округа и Глава Администрации округа. Жители будут иметь возможность задать им вопросы. На медицинские вопросы будут отвечать медики сказала она.