Экскурсии по Третьяковской Галерее будут проходить ВКонтакте

Трансляции экскурсий будут проходить на официальной странице Галереи в VK по вторникам в 17:00.

Лара Бобкова, руководитель PR-отдела Третьяковской галереи:

Онлайн-пространство Третьяковской галереи такое же важное для музея, как и основные здания и экспозиции. Больше половины наших подписчиков в социальных сетях — люди, которые не могут часто ходить в Галерею, но хотят оставаться в курсе новостей музея, следить за выставками. Онлайн-трансляции сейчас новый тренд, люди очень легко и активно реагируют, просят побольше видео. Мы рады запустить с VK серию онлайн-экскурсий по выставке Оттепель и надеемся дальше продолжить и развивать такой формат.

Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте:

Онлайн-экскурсии от Третьяковской Галереи — отличная демонстрация того, как такие консервативные организации, как музеи, могут использовать современные технологии. Прямые трансляции позволят тысячам пользователям побывать в выставочных залах Галереи, независимости от места нахождения и занятости, и ознакомиться с экспонатами новой выставки. Надеемся, что такие виртуальные экскурсии станут отраслевым стандартом для музеев и художественных галерей.

VK Live — приложение для прямых трансляций с возможностью заработка для авторов от Команды ВКонтакте. Мобильное приложение уже доступно в App Store, версия для Android появится в ближайшее время.

«Оттепель» — крупнейший выставочный проект Третьяковской галереи, посвященный «эпохе оттепели». Экспозиция включает произведения художников, скульпторов, режиссёров, ставших свидетелями происходивших изменений в важнейших сферах жизни советского человека.

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