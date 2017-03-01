Героиня картины Боровиковского из нижнетагильского музея изначально была в декольтированном платье и с другой прической
1 марта 2017, 09:15Общество
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Впервые в Нижнем Тагиле в Музее изобразительных искусств была проведена технико-технологическая экспертиза. Результаты экспертизы стали настоящей сенсацией.
Сюжеты: Нижний Тагил
С помощью рентгеновских лучей была просвечена картина «Женский портрет» Владимира Лукича Боровиковского первой четверти XIX века.
Вокруг картины всегда сохранялся ореол некой тайны, многие говорили, что изначально картина выглядела иначе, однако получить достоверные подтверждения данному факту не представлялось возможным. Теперь тайна раскрыта.
Как сообщают сотрудники музея, рентгеновские снимки показали, что дама на портрете первоначально была в декольтированном платье и с другой прической.
Фото: пресс-служба Нижнетагильского Музея изобразительных искусств
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