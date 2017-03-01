Глобальное потепление цен на горе Белой!

Встречайте весну на горнолыжном курорте «Гора Белая» глобальным потеплением цен!*



*Условия акций:

1. При бронировании зоны для пикника на 3 часа – четвертый час в подарок!

Бронирование зоны для пикника осуществляется по тел.(3435) 41-20-89

2. При скачивании и установке мобильного приложения на смартфон (для iOS и Android) – единоразовая скидка 20% на абонемент «Дай пять!»

Купон активируется на ресепшн в сервисном центре.

Оплата абонемента «Дай пять!» производится в кассах сервисного центра.

3. При предъявлении пенсионного удостоверения – скидка 30% на абонемент «Пенсионный».

Оплата абонемента «Пенсионный» производится в кассах сервисного центра.

4. При бронировании корта с понедельника по пятницу для игры в хоккей – скидка 50% на аренду.

Бронирование корта осуществляется по тел.(3435) 41-20-89 и 46-46-08

5. При заказе карты «ski-pass Премиум» с индивидуальным дизайном – скидка 50%.

Необходимо отправить понравившееся изображение в формате .crd или .jpg под размер карты 86*54 мм на электрону почту skipass@gorabelaya.ru.

Срок изготовления: 1-3 рабочих дня. Выдача ски-пасса производится после оплаты в кассу сервисного центра.

6. Акции действуют с «01» по «31» марта 2017 г. кроме праздничных дней.

7. Скидки не суммируются и не распространяются на специальные акции.

8. Администрация ГК «Гора Белая» вправе отменить акции или внести изменения в условия акций в период их действия без предварительного уведомления.

В случае изменений условий, информация будет опубликована на сайте www.gorabelaya.ru