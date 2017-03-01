Около 280 млн рублей уйдет на текущий и капитальный ремонты детских садов в Нижнем Тагиле

Руководители соответствующих управлений обсудили наиболее важные вопросы по ремонту ДОУ в Нижнем Тагиле на прошедшем совещании, которое состоялось в администрации города.

Глава города Сергей Носов обязал руководителей управления образования, Службу заказчика и «Тагилгражданпроект» предоставить полную информацию с готовыми расчетами и назначенной стоимостью всех работ до 10 марта.

Также мэр объявил о том, что программа по строительству детских садов завершена. Первоочередной задачей на сегодняшний день является сохранение того, что есть в городе.