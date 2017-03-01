Около 280 млн рублей уйдет на текущий и капитальный ремонты детских садов в Нижнем Тагиле
1 марта 2017, 16:00Общество
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По данным городского управления образования, в капитальном ремонте нуждаются 72 детских сада, в 110 ДОУ требуется провести гидроизоляционные работы и обустройство отмостков. В 104 детских учреждениях необходимо заменить окна. На проведение данных работ потребуется 280 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Руководители соответствующих управлений обсудили наиболее важные вопросы по ремонту ДОУ в Нижнем Тагиле на прошедшем совещании, которое состоялось в администрации города.
Глава города Сергей Носов обязал руководителей управления образования, Службу заказчика и «Тагилгражданпроект» предоставить полную информацию с готовыми расчетами и назначенной стоимостью всех работ до 10 марта.
Также мэр объявил о том, что программа по строительству детских садов завершена. Первоочередной задачей на сегодняшний день является сохранение того, что есть в городе.
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