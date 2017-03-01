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Первая секция подпорной стенки залита бетоном: до конца реконструкции на территории завода-музея в Нижнем Тагиле осталось меньше месяца (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первая секция подпорной стенки залита бетоном: до конца реконструкции на территории завода-музея в Нижнем Тагиле осталось меньше месяца (ФОТО)

1 марта 2017, 18:45ОбществоДенис Таратонов
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