Сотрудники Уралвагонзавода посоревнуются за звание лучших в 62 профессиях в Нижнем Тагиле

Не обошли вниманием и руководящий состав «Уралвагонзавода», для руководителей предусмотрена номинация «Стратегия и управление бизнесом».

Стоит отметить, что аналогичные соревнования проводились в прошлом году, тогда состоялось 98 цеховых чемпионатов, 19 общезаводских и 57 по профессиям. Как сообщают в пресс-службе УВЗ, такие соревнования являются инвестицией в будущее.