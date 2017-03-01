Центр для талантливых школьников будет открыт в Свердловской области

Представитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева заявила, что центры появятся во всех регионах страны. Поводом стал успешный опыт образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Напомним, он был создан по инициативе Владимира Путина в 2015 году. За это время сотни талантливых ребят в возрасте от 10 до 17 лет посетили центр на бесплатной основе. Помимо этого, планируется, что в местах, подобных «Сириусу», квалификацию будут повышать и педагоги, пишет ТАСС.