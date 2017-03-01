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Житель Ирбита незаконно прописал семью в доме-мемориале Героя СССР
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Ирбита незаконно прописал семью в доме-мемориале Героя СССР

1 марта 2017, 08:20Общество
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