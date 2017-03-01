Житель Ирбита незаконно прописал семью в доме-мемориале Героя СССР
1 марта 2017, 08:20Общество
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В Ирбите местный житель незаконно прописал троих человек в доме-мемориале Героя СССР Григория Речкалова.
Сообщается, что в 2014 году собственник данного здания подписал согласие администрации на разбор и перенос жилого дома в другое место. Но в 2016 году он не сумел отказать товарищу в просьбе. Он просил помочь с регистрацией по месту жительства женщины и двух её детей, пишет Накануне.ru.
Фактически мужчина «поселил» семью в несуществующем доме, причем он прекрасно это понимал. Семья, добавим, по факту проживает в Екатеринбурге. За махинации мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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