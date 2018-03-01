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Новости Нижнего Тагила

Архивы Демидовых будут возвращены в Свердловскую область

1 марта 2018, 16:00Добавить новость
Свердловская область,Урал,Акинфий Демидов,архив,исторические документы,Евгений Куйвашев,история,металлургическое производство

Возвращенные архивные документы, связанные с историей Демидовых, будут собраны на Урале в единый документальный комплекс для научных исследований и экспонирования на выставках.

Указ по поиску документов уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивные документы истории рода Демидовых сейчас хранятся в отечественных и зарубежных собраниях. Повышенный интерес к документам связан с 340-летием со дня рождения Акинфия Демидова, развившего металлургическое производство на Урале.

Выявив и приобретя документы и их копии, Государственный Архив Свердловской области сформирует целостные документальные источники, которые станут доступны для жителей Урала. Впоследствии исторические документы можно будет использовать для размещения на выставках, исследований, a также для публикаций в интернете.

Совет по оценке архивных документов по истории рода Демидовых уже утвержден губернатором, пишет «Все новости».

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