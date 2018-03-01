Члены общественной палаты обсудили с Сергеем Носовым развитие Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поблагодарил членов общественной палаты за активность и положительно оценил их работу. Напомним, в конце февраля определился окончательный состав общественной палаты второго созыва.

Ваша инициатива и желание поменять ситуацию, улучшать жизнь и досуг в городе помогает нам в работе и мне лично помогает. И та поддержка, которая есть от населения, дает уверенность в переговорах любого уровня по любым вопросам.

В ходе беседы глава обратил внимание на то, что в 2018 году планируется ремонт 40 000 кв. метров тротуаров. Он пояснил, что на эти цели уже выделено 50 млн рублей, при этом общая стоимость ремонта всех тротуаров оценивается в 250 млн.

Однако 2018 год будет также ключевым для благоустройства тагильских дворов, уточнил глава. Напомним, в день выборов президента РФ – 18 марта – состоится голосование за объекты, благоустройство которых пройдет в 2018 году.

Ходить или не ходить на выборы – для меня лично вопроса такого нет. Мы выбираем главу государства, который будет управлять нами. У Тагила нет причин, я считаю, сомневаться в своем будущем. Кроме того, мы хотим посоветоваться про дворы, про общественные территории. Это тот день, когда человек сможет высказаться не только по судьбе страны, но и по судьбе своего двора – своей малой Родины уточнил Сергей Носов.

На вопрос о безопасности мэр ответил, что благоустроенные дворы станут не только красивыми и функциональными, но и будут находиться под постоянным контролем.

В Нижнем Тагиле уже появились умные камеры видеонаблюдения. Сейчас они входят в тестовую эксплуатацию. Наши достижения в этой области взяты на вооружение и будут реализовываться по всей Свердловской области. Мы сделали серьезный шаг, мы первые и лучшие в области в вопросах внедрения безопасного города заявил глава.

Не обошел вниманием мэр и обеспечение детей местами в детских садах: так, в 2018 году планируется обеспечить местами в яслях детей от года до 3 лет, и работа уже началась:

Мы определили старые детские садики в центре города, которые можно реконструировать. Мы рассматриваем также вариант использования первых этажей в новостройках для размещения детских учреждений с выделением участков земли, чтобы дети могли гулять.