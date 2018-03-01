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Новости Нижнего Тагила

Дело об изъятии детей у екатеринбурженки было рассмотрено в комитете ООН в Женеве

1 марта 2018, 21:40Добавить новость
дети,Екатеринбург,проверка,суд,комитет,Женева,Юлия Савиновских,ООН
Лишенная детей екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась за помощью в комитет ООН по правам людей с инвалидностью в Женеве. Также женщина решила в очередной раз обжаловать решение об изъятии у нее приемных детей в областном суде.

Адвокаты жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских подали апелляционную жалобу на решение областного суда об изъятии у нее приемных детей. Кроме того, после личного обращения дело женщины решил рассмотреть комитет ООН по дискриминации в Женеве.

В скором времени комитет предложит свое заключение относительно ситуации. Как поясняет адвокат екатеринбурженки, комитет ООН может только порекомендовать судам, как действовать в этой ситуации. Однако заключение влиятельного органа может стать одним из аргументов для подачи жалобы в европейский суд, считают юристы.

В апелляции, которая также была подана в областной суд 1 марта, адвокаты просят вернуть Юлии Савиновских приемных сыновей, ссылаясь на отсутствие у нее психических заболеваний, мешающих ей воспитывать детей, пишет интернет-газета Znak.

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