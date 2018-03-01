Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Дом-призрак»: кадастровая фирма Нижнего Тагила «снесла» жилой дом на Гаева (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Дом-призрак»: кадастровая фирма Нижнего Тагила «снесла» жилой дом на Гаева (ФОТО)

1 марта, 14:05ОбществоИрина Анисимова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»