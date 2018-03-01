Дом-призрак: кадастровая фирма Нижнего Тагила «снесла» жилой дом на Гаева (ФОТО)

ООО «Кадастровое бюро» в Нижнем Тагиле признала снесенным жилой дом, который стоит на месте и никогда не сносился. Дом на Гаева, 106 в частном секторе был реконструирован и продан новым хозяевам.

По кадастровым документам дом 106 по улице Гаева числится снесенным. Еще в 2017 году по выписке из государственного реестра недвижимости он был и значился актуальной постройкой. А в документах, выданных по запросу в 2018 году, стоит: «Дом прекратил свое существование в результате сноса».

Я 20 лет здесь живу. Дом этот как стоял, так и стоит. Как получилось, что такое было принято решение, что дом снесен, непонятно. Я согласен, может его по документам и нет, но он как стоял, так и стоит. То, что белое внизу - это старый дом. К нему были пристроены второй этаж и гараж еще сбоку, -- пояснил житель улицы.

Фото сделано редакцией TagilCity.ru 27.02.2018



Соседи со всей округи утверждают, что дом никогда не был снесен. Малоэтажное строение было реконструировано в 2013-2014 годах: был пристроен второй этаж, площадь дома увеличилась за счет пристроев по обе стороны постройки. Многие соседи готовы письменно подтвердить факт присутствия дома.

С 2016 по 2018 годы дом №106 по улице Гаева в Нижнем Тагиле не сносился, ранее построенный двухэтажный дом находится в настоящее время в том же состоянии, как на момент постройки, -- сообщают соседи.



Вот так - по данным сервиса Гугл.Карты - дом выглядел в июле 2012 года. По факту видно, что с лета 2012 года по зиму 2018 года дом изменился несущественно: второй и третий этаж, а также гараж уже пристроены.









В распоряжении редакции есть акт, составленный и подписанный кадастровым инженером ООО «Кадастровое бюро» Сергеем Кузьменковым. Услуги специалиста были заказаны бывшими хозяевами дома. В акте значится, что специалист выезжал на место 28 декабря 2016 года и установил, что дома не существует.

Акт обследования подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в целях предоставления в орган кадастрового учета заявления о снятии с кадастрового учета жилого дома. При выезде на местность было выявлено, что жилой дом по улице Гаева, 106 прекратил свое существование в результате сноса (уничтожения), -- значится в документе, подписанном Сергеем Кузьменковым.

Однако, жители соседних домов по улице Гаева отказываются принимать такую формулировку, так как являются свидетелями, что дом никуда не исчезал. Более того, дом был продан и в нем живут новые владельцы. Соседи считают, что со стороны предыдущих хозяев могла быть предпринята афера с недвижимостью, так как дом был обновлен в 2013-2014 годах, а выезд специалиста кадастрового бюро состоялся в декабре 2016 года.

Дом по документам снесен, а он есть. Соседи дом как бы снесли по документам, есть акт о сносе дома, обратились в архитектуру, им выдали новые документы на этот дом, и в июле его уже продали. Новые соседи ни с кем не общаются, -- поделился пенсионер из соседнего дома.

Жители округи также удивлены тому, что в дом проведены коммуникации, несмотря на то, что по документам его не существует.

Интересно, а как его вообще продали? Что там по бумагам? Может землю они продали только. Но ведь вот он, не только на фотографиях есть. Что это? Подкуп тех, кто смотрел и написал, что он снесен. Новые жильцы не общаются, только ругаются, чтобы не лезли к ним. Если дома нет, то электричества не должно быть, воды не должно быть. А у них все есть, -- рассуждает сосед Сергей.

Дом по адресу Гаева, 106 после реконструкции занимает часть площади соседей. Снег и дождевая вода с крыши попадают прямо на строения соседнего дома. Соседи с 2015 года пытаются добиться устранения нарушений. Но доказать факт самовольной постройки с нарушениями архитектурных норм оказалось сложно, так как дом №106 числится уничтоженным по кадастровым документам, а с мая 2017 года по май 2018 года на этом месте должно вестись строительство.