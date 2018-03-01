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Новости Нижнего Тагила

Дом-призрак: кадастровая фирма Нижнего Тагила «снесла» жилой дом на Гаева (ФОТО)

1 марта 2018, 14:05Добавить новость
закон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменков

ООО «Кадастровое бюро» в Нижнем Тагиле признала снесенным жилой дом, который стоит на месте и никогда не сносился. Дом на Гаева, 106 в частном секторе был реконструирован и продан новым хозяевам. 

По кадастровым документам дом 106 по улице Гаева числится снесенным. Еще в 2017 году по выписке из государственного реестра недвижимости он был и значился актуальной постройкой. А в документах, выданных по запросу в 2018 году, стоит: «Дом прекратил свое существование в результате сноса».

 

 Я 20 лет здесь живу. Дом этот как стоял, так и стоит. Как получилось, что такое было принято решение, что дом снесен, непонятно. Я согласен, может его по документам и нет, но он как стоял, так и стоит. То, что белое внизу - это старый дом. К нему были пристроены второй этаж и гараж еще сбоку, -- пояснил житель улицы.

 

закон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменков

Фото сделано редакцией TagilCity.ru 27.02.2018
 

Соседи со всей округи утверждают, что дом никогда не был снесен. Малоэтажное строение было реконструировано в 2013-2014 годах: был пристроен второй этаж, площадь дома увеличилась за счет пристроев по обе стороны постройки. Многие соседи готовы письменно подтвердить факт присутствия дома.

 

С 2016 по 2018 годы дом №106 по улице Гаева в Нижнем Тагиле не сносился, ранее построенный двухэтажный дом находится в настоящее время в том же состоянии, как на момент постройки, -- сообщают соседи.


Вот так - по данным сервиса Гугл.Карты - дом выглядел в июле 2012 года. По факту видно, что с лета 2012 года по зиму 2018 года дом изменился несущественно: второй и третий этаж, а также гараж уже пристроены.

закон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменков


 

закон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменковзакон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменков

 

В распоряжении редакции есть акт, составленный и подписанный кадастровым инженером ООО «Кадастровое бюро» Сергеем Кузьменковым. Услуги специалиста были заказаны бывшими хозяевами дома. В акте значится, что специалист выезжал на место 28 декабря 2016 года и установил, что дома не существует.

  

Акт обследования подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в целях предоставления в орган кадастрового учета заявления о снятии с кадастрового учета жилого дома.

  

При выезде на местность было выявлено, что жилой дом по улице Гаева, 106 прекратил свое существование в результате сноса (уничтожения), -- значится в документе, подписанном Сергеем Кузьменковым.

 

закон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменковзакон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменковзакон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменков

 

Однако, жители соседних домов по улице Гаева отказываются принимать такую формулировку, так как являются свидетелями, что дом никуда не исчезал. Более того, дом был продан и в нем живут новые владельцы. Соседи считают, что со стороны предыдущих хозяев могла быть предпринята афера с недвижимостью, так как дом был обновлен в 2013-2014 годах, а выезд специалиста кадастрового бюро состоялся в декабре 2016 года.

 

Дом по документам снесен, а он есть. Соседи дом как бы снесли по документам, есть акт о сносе дома, обратились в архитектуру, им выдали новые документы на этот дом, и в июле его уже продали. Новые соседи ни с кем не общаются, -- поделился пенсионер из соседнего дома. 

 

Жители округи также удивлены тому, что в дом проведены коммуникации, несмотря на то, что по документам его не существует.

 

 Интересно, а как его вообще продали? Что там по бумагам? Может землю они продали только. Но ведь вот он, не только на фотографиях есть. Что это? Подкуп тех, кто смотрел и написал, что он снесен. Новые жильцы не общаются, только ругаются, чтобы не лезли к ним. Если дома нет, то электричества не должно быть, воды не должно быть. А у них все есть, -- рассуждает сосед Сергей. 

 

закон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменковзакон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменковзакон,Нижний Тагил,Гаева,соседи,кадастровый учет,снос,документы,кадастровая палата,госреестр,Сергей Кузьменков

 

Дом по адресу Гаева, 106 после реконструкции занимает часть площади соседей. Снег и дождевая вода с крыши попадают прямо на строения соседнего дома. Соседи с 2015 года пытаются добиться устранения нарушений. Но доказать факт самовольной постройки с нарушениями архитектурных норм оказалось сложно, так как дом №106 числится уничтоженным по кадастровым документам, а с мая 2017 года по май 2018 года на этом месте должно вестись строительство.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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