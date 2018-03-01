Комплексные испытания АПК «Безопасный город» начнутся в Нижнем Тагиле

21 февраля система «Безопасный город» прошла тестирование в единой дежурно-диспетчерской службе города Нижний Тагил. Успешные результаты проверки позволили администрации города и руководителям различных министерств и ведомств Свердловской области поставить вопрос о запуске комплексных испытаний.



В течение месяца АПК «Безопасный город» будет проверена специалистами ЕДДС, МЧС, МВД, министерства общественной безопасности Свердловской области и других структур. За это время подрядчики должны будут решить ряд важных вопросов по эксплуатации комплекса и его интеграции в уже существующие системы экстренного оповещения.



Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, решение о вводе АПК «Безопасный город» в эксплуатацию будет принято в конце марта 2018 года.