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Новости Нижнего Тагила

Комплексные испытания АПК «Безопасный город» начнутся в Нижнем Тагиле

1 марта 2018, 06:35Добавить новость
администрация,безопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,безопасный город,тестирование,экстренные службы
После успешного завершения тестовой проверки системы «Безопасный город» экстренные службы Нижнего Тагила смогут приступить к комплексному испытанию аппаратно-программного комплекса. Решение о вводе системы в эксплуатацию будет принято в конце марта 2018 года.

21 февраля система «Безопасный город» прошла тестирование в единой дежурно-диспетчерской службе города Нижний Тагил. Успешные результаты проверки позволили администрации города и руководителям различных министерств и ведомств Свердловской области поставить вопрос о запуске комплексных испытаний.

В течение месяца АПК «Безопасный город» будет проверена специалистами ЕДДС, МЧС, МВД, министерства общественной безопасности Свердловской области и других структур. За это время подрядчики должны будут решить ряд важных вопросов по эксплуатации комплекса и его интеграции в уже существующие системы экстренного оповещения.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, решение о вводе АПК «Безопасный город» в эксплуатацию будет принято в конце марта 2018 года.

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