ПФ РФ 3 месяца рассматривал заявление о назначении пенсии инвалиду из Богдановича

Заявление 58-летнего инвалида из Богдановича в ПФ РФ рассматривалось 3 месяца вместо 10 дней, положенных по закону.

В отношении сотрудников управления пенсионного фонда РФ в Богдановиче была проведена прокурорская проверка по факту несвоевременного рассмотрения ими заявления, поданного 58-летним инвалидом, о назначении ему пенсионных выплат.



Заявление было подано в ПФ в октябре 2017 года. И на момент прокурорской проверки, проходившей в январе 2018 года, все еще не было рассмотрено. На следующий день после внесения представления об устранении нарушений решение о назначении мужчине пенсии было вынесено, сообщает «Облгазета».