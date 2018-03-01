-14
Свердловская область
Нижний Тагил
-14
вечер: -9
ночь: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 56.37 + 0.7
EUR 68.91 + 0.25
Новости Нижнего Тагила

ПФ РФ 3 месяца рассматривал заявление о назначении пенсии инвалиду из Богдановича

1 марта 2018, 11:35Добавить новость
богданович,пенсия,прокуратура,пенсионный фонд,инвалид,заявление о пенсии
Заявление 58-летнего инвалида из Богдановича в ПФ РФ рассматривалось 3 месяца вместо 10 дней, положенных по закону.

В отношении сотрудников управления пенсионного фонда РФ в Богдановиче была проведена прокурорская проверка по факту несвоевременного рассмотрения ими заявления, поданного 58-летним инвалидом, о назначении ему пенсионных выплат.

Заявление было подано в ПФ в октябре 2017 года. И на момент прокурорской проверки, проходившей в январе 2018 года, все еще не было рассмотрено. На следующий день после внесения представления об устранении нарушений решение о назначении мужчине пенсии было вынесено, сообщает «Облгазета».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Женщина-инвалид из Екатеринбурга добилась получения квартиры от администрации города
23 февраля, 17:00
1 0
Первые отказы в назначении пенсии по старости стали получать граждане России
10 января, 19:05
1 14
Пенсии неработающих пенсионеров Нижнего Тагила увеличатся в 2018 году на 3,7%
27 декабря 2017, 19:30
3 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 55
Подписаться на новости