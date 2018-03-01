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Новости Нижнего Тагила

Погорельцы из Екатеринбурга отсудили 2,5 млн рублей у Фонда содействия капремонту

1 марта 2018, 09:00Добавить новость
Екатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,Свердловская область,суд,фонд содействия капремонту,капремонт
Погорельцы из Екатеринбурга спустя два года через суд смогли добиться денежной компенсации. Пострадавшие жильцы проживают по улице Шейнкамана, где в марте 2016 года в одной из квартир пожар повредил внутреннюю отделку и имущество.

Согласно результатам экспертизы, возгорание в доме произошло из-за неисправности электрооборудования охранной сигнализации. Скачок напряжения электросети дома привёл к пожару.

Жильцы дома подали иски в суд с намерением взыскать с виновников пожара порядка 5 миллионов рублей, которые покроют имущественный вред, восстановительные работы, убытки и иные компенсации. Подрядчиком была компания «ЭкоЛайн», а субподрядчиком «РСК-Град», они действовали по договору с Фондом содействия капремонту.

Суд, встав на сторону горожан, удовлетворил иск, но частично. Так, погорельцам было присуждено около двух с половиной миллионов рублей. Отвечать за пожар придётся Региональному Фонду содействия капремонту, передаёт «E1.ru».

 
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