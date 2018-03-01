Погорельцы из Екатеринбурга отсудили 2,5 млн рублей у Фонда содействия капремонту

Согласно результатам экспертизы, возгорание в доме произошло из-за неисправности электрооборудования охранной сигнализации. Скачок напряжения электросети дома привёл к пожару.



Жильцы дома подали иски в суд с намерением взыскать с виновников пожара порядка 5 миллионов рублей, которые покроют имущественный вред, восстановительные работы, убытки и иные компенсации. Подрядчиком была компания «ЭкоЛайн», а субподрядчиком «РСК-Град», они действовали по договору с Фондом содействия капремонту.



Суд, встав на сторону горожан, удовлетворил иск, но частично. Так, погорельцам было присуждено около двух с половиной миллионов рублей. Отвечать за пожар придётся Региональному Фонду содействия капремонту, передаёт «E1.ru».