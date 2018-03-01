Путин: «Процесс ранней профориентации школьников будет запущен в РФ»

В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что с нового учебного года будет запущен процесс ранней профориентации школьников. На это будет выделен 1 миллиард рублей.



В России с нового учебного года будет запущен процесс ранней профориентации, чтобы школьники попробовали себя заранее в настоящей работе. На это будет выделен 1 миллиард рублей.



Также президент отметил, что во всех регионах необходимо создать площадки типа «Сириуса», «Кванториума», нужно развивать наставничество и модернизировать качество образования, сформировать ступень бакалавриата.



В декабре 2017 года IT-форум ранней профориентации школьников прошёл в Нижнем Тагиле.

