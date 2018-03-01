Пропавшие в Нижнем Тагиле пятиклассники найдены живыми

Напомним, 28 февраля в Нижнем Тагиле двое учеников 5-го класса ушли из дома и пропали без вести. Вечером 1 марта мальчиков нашли живыми и здоровыми.

Сейчас с ребятами работают специалисты. Будет проведена работа с родителями этих мальчиков, чтобы избежать возникновения подобных случаев в дальнейшем.

Подробности о том, что именно стало причиной пропажи ребят, будут известны редакции TagilCity.ru позже.