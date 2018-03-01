Пропавшие в Нижнем Тагиле пятиклассники найдены живыми
1 марта, 19:25Общество
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Двое пятиклассников, которые днем 28 февраля ушли из дома и не вернулись, найдены живыми.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, 28 февраля в Нижнем Тагиле двое учеников 5-го класса ушли из дома и пропали без вести. Вечером 1 марта мальчиков нашли живыми и здоровыми.
Сейчас с ребятами работают специалисты. Будет проведена работа с родителями этих мальчиков, чтобы избежать возникновения подобных случаев в дальнейшем.
Подробности о том, что именно стало причиной пропажи ребят, будут известны редакции TagilCity.ru позже.
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