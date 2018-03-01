Путин не увидел кардинальных улучшений в работе МВД России
1 марта, 11:00Общество
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Видимых улучшений в работе ведомства пока не происходит, что требует повышения качества в работе следствия и дознания.
Владимир Путин отметил, что общий показатель раскрываемости преступлений в последние годы нестабилен, он постоянно скачет, подрастая или снижаясь практически до 43%.
Также в полной мере не реализуется ключевой принцип неотвратимости наказания. Как пишет «Москва 24», президент заявил o необходимости повышения качества дознания и следствия.
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