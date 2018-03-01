Резкое потепление придет в Нижний Тагил в начале марта
1 марта, 17:00Общество
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С началом весны в Нижнем Тагиле ожидается прекращение снегопадов и потепление до -4 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начало марта, по прогнозам метеорологов, в Нижнем Тагиле будет умеренно теплым. Дневная температура воздуха будет колебаться от -7 до -4 градусов, ночью температура опустится от -12 до -18 градусов, сообщает Уральский Гидрометцентр.
Повторения сильных снегопадов, во время которых в Свердловской области на этой неделе выпало до 90% месячной нормы осадков, больше не ожидается.
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