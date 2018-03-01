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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане смогут сообщить о притонах и наркодилерах по «телефону доверия» (ФОТО)

1 марта 2018, 21:10Добавить новость
наркотики,нарушение,полиция,проверка,Свердловская область,телефон доверия,акция
12 марта в Свердловской области начнется ежегодная акция «Сообщи, где торгуют смертью». Сотрудники МВД призывают граждан рассказывать о наркопритонах, а также о случаях употребления или продажи наркотиков по «телефону доверия».

В 2018 году на Среднем Урале в очередной раз пройдет всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Она будет организована в 2 этапа: первый стартует 12 марта и завершится 23 марта, второй – с 12 по 23 ноября.

Целью акции, как пояснил представитель МВД по области Валерий Горелых, является привлечение населения к борьбе с оборотом наркотиков. Тех, кто знает, кто продает, употребляет «зелье» или знаком с наркодилерами, полицейские призывают сообщать об этом по «телефону доверия»: 8(343)358-71-61.

В рамках акции будет оказана квалифицированная помощь гражданам, страдающим от наркозависимости. Также будут проходить консультации для родственников по проблемам лечения зависимых.

наркотики,нарушение,полиция,проверка,Свердловская область,телефон доверия,акция

Фото: В.Н. Горелых

 
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