Проверка объектов «Императорского маршрута» началась на Урале

Тестирование «Императорского маршрута» началось на Урале 26 февраля.

Напомним, что в «Императорский маршрут» было включено 5 регионов России: Свердловская, Тюменская области, Пермский край, Москва, Санкт-Петербург.





Экспертам предстоит осмотреть объекты в Алапаевске, Верхотурье, Екатеринбурге, которые были предложены для включения в туристический маршрут.



Также в Свердловской области планируется открытие туристско-информационного центра в Первоуральске для развития туристического потенциала города, сообщает Ura.ru.