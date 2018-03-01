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Новости Нижнего Тагила

Проверка объектов «Императорского маршрута» началась на Урале

1 марта 2018, 13:35Добавить новость
Свердловская область,Императорский маршрут,туризм,Екатеринбург,Алапаевск,Верхотурье,Первоуральск,тюменская область,Пермский край,Москва,Санкт-Петербург

Тестирование «Императорского маршрута» началось на Урале 26 февраля.

Напомним, что в «Императорский маршрут» было включено 5 регионов России: Свердловская, Тюменская области, Пермский край, Москва, Санкт-Петербург.

Экспертам предстоит осмотреть объекты в Алапаевске, Верхотурье, Екатеринбурге, которые были предложены для включения в туристический маршрут.

Также в Свердловской области планируется открытие туристско-информационного центра в Первоуральске для развития туристического потенциала города, сообщает Ura.ru.

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