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Турист из Екатеринбурга пропал на перевале Дятлова три недели назад
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Турист из Екатеринбурга пропал на перевале Дятлова три недели назад

1 марта, 08:00Общество
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