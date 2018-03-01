Турист из Екатеринбурга пропал на перевале Дятлова три недели назад
1 марта, 08:00Общество
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Турист из столицы Урала Александр Андреев бесследно пропал в одиночном походе на перевале Дятлова. С момента исчезновения мужчины прошло уже три недели.
Сюжеты: Екатеринбург
Спасатели из Ивдельского поискового отряда заверяют, что турист по фамилии Андреев у них не регистрировался. Никакой информации, кроме данных от родственников, о человеке у сотрудников отряда нет, передаёт издание «Ura.ru».
В сентябре 2017 года на перевале скончался Сергей Соромотин из Кемерово. Мужчина страдал от диабета и астмы, причины смерти до сих пор неизвестны.
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