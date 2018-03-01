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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин: «5 млн семей в РФ должны ежегодно улучшать свои жилищные условия»

1 марта 2018, 14:50Добавить новость
деньги,Путин,Россия,регионы,квартира,ипотека,жилье,семьи
Президент РФ отметил, что не менее 5 млн семей в России должны ежегодно улучшать свои жилищные условия. Для этого ставка по ипотеке должна снизиться до 7%, а строительство жилья в год должно достичь 120 млн кв. м.

В 2017 году 3 млн семей улучшили свои жилищные условия. Теперь стране необходимо стабильно выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 млн семей будут улучшать свои жилищные условия. Президент выделил 3 ключевых фактора по доступности жилья: рост доходов граждан, снижение ставок по ипотеке и увеличение предложений на рынке.

 

В 2001 году было выдано 4 000 ипотек, ставка доходила до 30%, а в 2017 году выдано около 1 млн кредитов. В декабре ипотечная ставка опустилась ниже 10%.  По словам президента, она должна снижаться дальше и стремиться к цифре в 7%. За ближайшие 6 лет ипотека должна стать доступна для большинства работающих граждан, для молодых специалистов и молодых семей.

деньги,Путин,Россия,регионы,квартира,ипотека,жилье,семьи

 

Так, до 80-х годов ежегодно строилось 60 млн кв. метров жилья, к концу 80-х – около 70 млн. Сейчас ежегодная цифра в среднем 80 млн. Теперь страна должна стремиться к строительству 120 млн кв. м жилья в год.

Если мы хотим, чтобы 5 млн семей получали новое жилье – строить нужно больше. Благодаря новым технологиям и опыту строительства, это возможно, -- отметил Владимир Путин.

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