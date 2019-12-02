12,2 тыс. руб. начислены за вывоз ТКО жителям Цыганского поселка в Екатеринбурге

Еще в одном частном доме на улице Шекспира, в котором прописаны 45 человек, жильцы будут платить ежемесячно 8,5 тысячи рублей. Их односельчане, в доме которых прописан 31 жилец, будут совершать оплату 5,7 тысячи рублей, информирует Znak.com.