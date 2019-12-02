12,2 тыс. руб. начислены за вывоз ТКО жителям Цыганского поселка в Екатеринбурге
Сегодня, 20:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жители поселка Цыганского в Екатеринбурге получили квитанцию за вывоз ТКО на сумму 12 тысяч 200 рублей. В частном доме прописаны 67 жильцов.
Сюжеты: Екатеринбург
Тариф в уральской столице равен 182,11 рубля с человека. Жителям дома в Цыганском поселке ежемесячно придется платить 12,2 тысячи рублей.
Еще в одном частном доме на улице Шекспира, в котором прописаны 45 человек, жильцы будут платить ежемесячно 8,5 тысячи рублей. Их односельчане, в доме которых прописан 31 жилец, будут совершать оплату 5,7 тысячи рублей, информирует Znak.com.
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