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12,2 тыс. руб. начислены за вывоз ТКО жителям Цыганского поселка в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12,2 тыс. руб. начислены за вывоз ТКО жителям Цыганского поселка в Екатеринбурге

Сегодня, 20:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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