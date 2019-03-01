12-летняя девочка в Каменске-Уральском выпала из окна пятого этажа
Сегодня, 21:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 марта в Каменске-Уральском выпала из окна 12-летняя девочка. Она сказала, что хотела погулять.
Девочка выпала с пятого этажа своей квартиры. Подросток живет со своей бабушкой, ее мать лишена родительских прав, а отца у нее нет. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Известно, что бабушка днем ушла в поликлинику и закрыла девочку в квартире. Также Валерий Горелых сообщил, что девочка могла отправиться на прогулку в тапочках в холодное время года, и ее это не смущало.
Потом ее ищет городская полиция. И так было не один раз. В данном случае история произошла еще страшнее. Ребенок оделся и отправился на прогулку в окно, рассказал полковник Горелых.
Девочка с переломом позвоночника была госпитализирована в больницу, сообщает Znak.com.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей