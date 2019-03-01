48 млн рублей потратят на макет «Безопасного города» в Свердловской области
В Свердловской области потратят 48,5 миллионов рублей на разработку технического проекта и проектно-сметной документации АПК «Безопасный город» для 73 муниципальных образований Свердловской области, в том числе, Нижнего Тагила и Екатеринбурга.
Финансирование работ осуществляется из средств бюджета Свердловской области.
Подрядчик должен предоставить заказчику – министерству общественной безопасности Свердловской области – проект по созданию и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на пилотных территориях.
Исполнитель создаст макет опытного участка аппаратно-программного комплекса на базе единой дежурно-диспетчерской службы города Екатеринбург, что позволит продемонстрировать работоспособность и применимость ключевых решений проекта.
Благодаря макету будет ясно, как работают подсистемы комплекса: комплексный мониторинг, обеспечение взаимодействия служб города и населения, подсистема поддержки принятия решений, интеграции данных.
Заявки от заказчиков будут рассматривать 28 марта 2019 года. Работы по созданию проекта должны быть выполнены не позднее 1 декабря 2019 года.