Екатеринбурженка отсудила у пожарных 900 тыс. рублей за некачественную проверку дома
Некачественная проверка противопожарной безопасности в доме жительницы Екатеринбурга стоила специалистам «Всероссийского добровольного пожарного общества» 900 тыс. рублей. Через месяц после вынесения положительного заключения в доме произошёл пожар.
В июле 2017 года специалисты «Всероссийского добровольного пожарного общества» провели экспертизу противопожарной безопасности в доме екатеринбурженки и выдали акт о соответствии вентиляционных и дымовых каналов нормативным требованиям. В августе этого же года в жилом помещении произошёл пожар.
Женщина обратилась в ВДПО с просьбой о компенсации нанесенного ущерба, но организация отказалась признать свою вину. Екатеринбурженка решила добиться правды в суде и подала иск на сумму около 2 млн рублей. Кировский районный отказал в удовлетворении требований, и тогда женщина подала апелляцию в вышестоящую инстанцию.
В феврале 2019 года Свердловский областной суд установил, что в случившемся пожаре есть доля вины истца и ответчика. Потому сумма исковых требований уменьшилась в 2 раза и составила 914 тыс. рублей, из них 580 тыс. взыскано с ВДПО в качестве компенсации материального вреда, сообщает «Областная газета».