Екатеринбурженка отсудила у пожарных 900 тыс. рублей за некачественную проверку дома

В июле 2017 года специалисты «Всероссийского добровольного пожарного общества» провели экспертизу противопожарной безопасности в доме екатеринбурженки и выдали акт о соответствии вентиляционных и дымовых каналов нормативным требованиям. В августе этого же года в жилом помещении произошёл пожар.

Женщина обратилась в ВДПО с просьбой о компенсации нанесенного ущерба, но организация отказалась признать свою вину. Екатеринбурженка решила добиться правды в суде и подала иск на сумму около 2 млн рублей. Кировский районный отказал в удовлетворении требований, и тогда женщина подала апелляцию в вышестоящую инстанцию.