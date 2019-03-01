К 2022 году «Россети» перейдут на электронное управление

Издание «Новые известия» пишет, что первого марта Ливинский встретился с президентом России Владимиром Путиным. В какой-то момент разговор зашел работе энергосетей в холодное время года.

Глава «Россетей» рассказал президенту о планах компании передать управление российским сетевым комплексом компьютеру. Произойти это должно в ближайшие годы. Нововведение обеспечит высокий уровень неуязвимости отечественного сетевого комплекса. Соответствующая система будет разработана и введена в эксплуатацию до 2022 года. Ливинский взял на себя обязательства реализовать данный проект, информирует пресс-служба Кремля.

Когда управление сетями возьмет на себя компьютер человеческий фактор будет сведен к минимуму. Энергетики перестанут вмешиваться в процесс подачи электричества. Исключением здесь станет лишь возникновение аварийных ситуаций, отметил глава «Россетей».

Ливинский добавил, что в минувшем году число аварий на сетях снизилось на 17%, а длительность перебоев сократилась на 40%. Объемы потерь в свою очередь упали до 9%.

В новогодние праздники на Балтике случился сильнейший шторм, спровоцировавший серьезную аварию. Из-за неполадок на сетях сотни тысяч жителей Финляндии и Швеции остались без энергоснабжения. В это время в Калининградской области были зафиксированы только локальные отключения. Они затронули совсем небольшое число жителей.

Путин признался, что в момент шторма он как раз прилетел в Калининград. Президент отметил хорошую работу местных энергетиков.

Ливинский указал, что реализация программы развития интеллектуального учета подразумевает установку порядка 22 миллионов счетчиков. Российская промышленность получит хорошую загрузку. Однако новые решения необходимо внедрять аккуратно. Тарифы на электричество при этом расти не должны.