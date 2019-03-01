Кальяны и электронные сигареты могут запретить в ресторанах общепита
Сегодня, 14:50ОбществоФото: pixabay.com
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С предложением о запрете в ресторанах общественного питания кальянов и электронных сигарет выступил депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров.
Свердловский депутат Александр Петров рассказал о своих впечатлениях от посещения ресторанов общественного питания.
Недавно я с ребенком прошел четыре ресторана — ни одного зала нет, где ребенок мог бы покушать без кальяна. Более того, кальяны присутствовали в ресторане нелегально, сообщил чиновник.
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области заявил, что намерен заняться вопросом ввода ограничений на использования кальянов и их аналогов.
Петров пояснил, что планируемые меры не коснуться специализированных кальян-баров, информирует Znak.com.
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