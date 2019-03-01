Количество случаев детского насилия в Свердловской области выросло втрое в 2018 году
В 2018 году в Свердловской области зарегистрированы 86 случаев детских изнасилований, в 2017 году их было 27.
По мнению детского омбудсмена Игоря Морокова, данная статистика связана с повышением доверия граждан к представителям правоохранительных органов. По его мнению, раньше данные ситуации скрывались, а теперь люди обращаются за защитой, а полицейские работают результативно.
Еще одной причиной роста преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по словам Морокова, является изменение практики. Теперь изготовление детской порнографии квалифицируется как развратные действия. В 2018 году таких преступлений произошло 855, в 2017 – 688.
Кроме того, к преступлениям против несовершеннолетних относится неуплата алиментов. В 2018 году возбуждены 1 150 уголовных дел против родителей должников. В 2017 таких дел было 518.
Всего в 2018 году зарегистрированы 3 297 преступлений против детей, в 2017 году – 2 452, сообщает 66.RU.