Количество случаев детского насилия в Свердловской области выросло втрое в 2018 году

По мнению детского омбудсмена Игоря Морокова, данная статистика связана с повышением доверия граждан к представителям правоохранительных органов. По его мнению, раньше данные ситуации скрывались, а теперь люди обращаются за защитой, а полицейские работают результативно.

Еще одной причиной роста преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по словам Морокова, является изменение практики. Теперь изготовление детской порнографии квалифицируется как развратные действия. В 2018 году таких преступлений произошло 855, в 2017 – 688.

Кроме того, к преступлениям против несовершеннолетних относится неуплата алиментов. В 2018 году возбуждены 1 150 уголовных дел против родителей должников. В 2017 таких дел было 518.