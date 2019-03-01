Машинист и его помощник осуждены по факту схода поезда под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:38ОбществоФото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Машинист электровоза и его помощник осуждены за сход состава с четырьмя вагонами под Нижним Тагилом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сход с рельсов состава с вагонами произошел 20 июня 2017 года на станции Смычка. Следствие установило, что причиной аварии стал тот факт, что машинист и его помощник по невнимательности поехали на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии был поврежден 51 метр железной дороги, и причинён ущерб в размере 1 млн рублей.
Суд приговорил машиниста к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы, его помощнику предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей