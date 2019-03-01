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Машинист и его помощник осуждены по факту схода поезда под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Машинист и его помощник осуждены по факту схода поезда под Нижним Тагилом

Сегодня, 19:38ОбществоФото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР
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