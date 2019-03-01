Мероприятия для безаварийного прохождения паводка проводятся в Свердловской области

По предварительным прогнозам весенний паводок не должен повлиять на повышение уровня воды в реках региона. Об этом заявил глава Минприроды и экологии региона Алексей Кузнецов.

В настоящий момент в Свердловской области проводится обследование гидротехнических сооружений на соответствие надежности. Особое внимание уделяется ГТС, находящимся в стадии капремонта, а также гидротехническим сооружениям, ремонт которых запланирован.

При возникновении интенсивных осадков и резкого повышения температуры воздуха в регионе негативное воздействие может сказаться в низовьях рек Тура, Ница, Сосьва, Тавда. Населенными пунктами, подверженные риску из-за весеннего паводка, считаются Тавда и Гари.

Однако подтопление жилых домов, объектов жизнеобеспечения, свалок бытовых и промышленных отходов маловероятно, сообщил Кузнецов.