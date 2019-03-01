Обновление контейнерных площадок для сбора ТКО началось в Нижнем Тагиле

В городе началось обновление контейнерных площадок. Администрацией города и регоператором определены территории города, на которых наблюдаются проблемы со сбором ТКО. УК содействовали работе, очистив площадки для сбора отходов.

Новые контейнеры появились по адресам: ул. Газетная, 87, Красная, 11, Балакинская, 35. На двух последних территориях УК установили ограждения.

Директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов подчеркнул, что работа по замене контейнеров будет продолжена.