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Обновление контейнерных площадок для сбора ТКО началось в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Balakinskaya 35 1

Обновление контейнерных площадок для сбора ТКО началось в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:23ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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