Организатор финансовой пирамиды в Екатеринбурге осужден на три года колонии
Сегодня, 20:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Организовавший финансовую пирамиду житель Екатеринбурга осужден на три года колонии. Он вместе с подельником похитил 48 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Больше года двое екатеринбуржцев похищали средства кредитных организаций. Они подделывали справки о доходах и делали записи в трудовых книжках физлиц, которые с этими документами шли в банки. Деньги обманутые граждане несли в офис ООО «НК «ВИРА». Там их уверяли, что полученные средства будут вложены в проекты, которые будут приносить прибыль.
Злоумышленники также говорили заемщикам, что компания выплатит их кредиты, однако этого делать никто не собирался.
Таким способом мужчины получили более 47,9 млн рублей с 19 кредитных организаций. Также осужденный получил с трех банков еще более 400 тысяч рублей.
Суд приговорил екатеринбуржца к трем годам колонии. Осужденный полностью признал вину, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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