Организатор финансовой пирамиды в Екатеринбурге осужден на три года колонии

Больше года двое екатеринбуржцев похищали средства кредитных организаций. Они подделывали справки о доходах и делали записи в трудовых книжках физлиц, которые с этими документами шли в банки. Деньги обманутые граждане несли в офис ООО «НК «ВИРА». Там их уверяли, что полученные средства будут вложены в проекты, которые будут приносить прибыль.